Un espectáculo de drones y un concierto, actos en Elche para el aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad

Elche va a celebrar este año el vigesimoquinto aniversario de la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad con un espectáculo de drones y un concierto de Marco Frisina.

Ese hito se conmemora el próximo lunes día 18, jornada en el que habrá volteo de campanas a las 15:45 horas, coincidiendo con el momento del día en el que en 2001 se anunció que el drama asuncionista había sido proclamado Patrimonio de la Humanidad.

Además, ese mismo lunes, a las 20:00 horas, se celebrará en la basílica de Santa María una misa de acción de gracias, que estará presidida por el obispo José Ignacio Munilla. Durante esa eucaristía se leerá la bendición enviada por el Papa León XIV con motivo de la conmemoración y, tras ello, se realizará una procesión por los alrededores de la basílica con la imagen de la Virgen de la Asunción.

Más tarde, en la noche del viernes día 22, en la plaza del Congreso Eucarístico tendrá lugar el espectáculo visual titulado ‘Instantes de la Festa. Otra mirada’, en el que van a participar 180 drones.

Los actos culminarán el 11 de junio con un concierto del reconocido compositor Marco Frisina junto a la Capella, la Escolanía y la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx.

Los actos conmemorativos del 25 aniversario del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad comenzará la próxima semana, concretamente el sábado 16 de mayo con una jornada de puertas abiertas en la Casa de la Festa en la que los asistentes podrán disfrutar de una exposición de dibujos escolares junto a elementos singulares de la representación, así como de ensayos de cantores.