ESTE SÁBADO

La previsión de lluvia obliga a suspender la previa del Elche-Alavés

No habrá 'fan zone' en el parking del Martínez Valero

Felipe Canals

Elche |

Entorno del estadio Martínez Valero.
Entorno del estadio Martínez Valero. | Onda Cero Elche

La previsión de lluvia en Elche para este sábado ha obligado a suspender la previa del Elche-Alavés. El club franjiverde, la Grada de Animación, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento habían organizado una 'fan zone' para esperar al equipo de Sarabia. Finalmente no se llevará a cabo.

La idea era generar un ambiente familiar antes del pitido inicial. Estaba todo preparado con música, barras y una mascletà para recibir al autobús del Elche. Sin embargo, las previsiones apuntan a que lloverá en el municipio ilicitano durante la matinal del sábado. Por ello, se ha tomado la decisión de suspender el evento.

El Elche-Alavés no es un partido más. Los tres puntos podrían significar la salvación virtual del conjunto ilicitano, pero una derrota conllevaría el riesgo de volver al descenso. En la primera vuelta, en Mendizorroza, el Alavés se impuso por 3-1.

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