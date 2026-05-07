La Generalitat y los regantes del Júcar-Vinalopó exigen de nuevo la reparación urgente del embalse de San Diego

El conseller de Agricultura Miguel Barrachina ha reclamado de nuevo al Gobierno central la ejecución urgente de las obras del embalse de San Diego, del que ha destacado que es una pieza “indispensable” para garantizar la operatividad y estabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó.

El conseller ha incidido en que ese embalse resulta “esencial” para el correcto funcionamiento del sistema, ya que en su estado actual se pierde hasta un 80 % del agua, por lo que ha sido tajante y ha afirmado que “sin el embalse de San Diego no hay un trasvase eficaz”.

El conseller de Agricultura ha insistido en que el trasvase Jucar-Vinalopó “es el eje central sobre el que se sostiene el equilibrio ambiental, agrícola y territorial del sur de la Comunitat Valenciana”, al tiempo que ha advertido que “su falta de operatividad estable” compromete tanto la recuperación de acuíferos como la viabilidad del regadío.

Además, de la reparación del embalse de San Diego, Barrachina ha reclamado que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe aprobar y firmar anualmente los planes de explotación del trasvase, garantizando así su correcto funcionamiento, y que el Estado asegure el mantenimiento adecuado de las infraestructuras.

Asimismo, ha exigido que, en caso de averías o deficiencias imputables a la falta de mantenimiento, se compense a los regantes con caudales adicionales u otras fuentes de suministro, evitando así perjuicios al sector agrícola. “Es imprescindible garantizar el embalse de San Diego, su correcto mantenimiento, la compensación cuando falle y unas normas claras de explotación”, ha dicho Miguel Barrachina.

Obras del postrasvase

Miguel Brarachina se ha expresado en esos términos este pasado miércoles tras mantener una reunión con representantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, en la que ha participado el presidente de la entidad, Ángel Urbina.

El conseller de Agricultura ha trasladado a los regantes “la admiración, el respeto y el respaldo del Consell a un proyecto indispensable”, destacando el esfuerzo inversor de la Generalitat Valenciana, que destina 30 millones de euros a actuaciones en el sistema.

En este sentido, ha recordado que en los próximos meses se culminará la fase II de las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó de la margen izquierda, mientras que la fase III estará finalizada a lo sumo a principios de 2027, lo que permitirá disponer plenamente de estas infraestructuras.

Esas obras avanzan conforme al calendario previsto.

Los trabajos incluyen el Tramo I, que conecta Monóvar con Novelda y enlaza con el sistema de distribución hacia Agost y Monforte del Cid, con una inversión de 10 millones de euros.

Asimismo, el Tramo II, que discurre por los términos municipales de Novelda, Monforte del Cid y Agost, cuenta con una inversión de 20 millones de euros.