El alcalde de Elche pide reunirse con el Gobierno para avanzar en la renovación de San Antón y el PSOE urge al Consell la adhesión al Plan de Vivienda

El barrio de San Antón de Elche ha vuelto este viernes al foco informativo. El alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP) ha remitido una carta al Secretario de Estado de Vivienda solicitándole una reunión para abordar “la nueva financiación” necesaria para poder continuar con la “renovación urbana” del barrio, así como para tratar “nuevas iniciativas, que en materia de vivienda” puedan desarrollarse en el municipio.

La petición del regidor ilicitano llega tras la reciente aprobación por parte del Gobierno central del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-20230.

A raíz de ello, el alcalde de Elche considera que ha llegado el momento de avanzar en la continuidad del proyecto de renovación urbana integral del barrio de San Antón porque “no se puede esperar más”.

En este sentido, Pablo Ruz explica en la misiva dirigida al Secretario de Estado de Vivienda que está pendiente la construcción de cuatro nuevos edificios con 328 viviendas que sustituyan a los viejos bloques 6, 7, 8 y 9.

El primer edil ilicitano ha añadido que se estima que esa nueva fase del proyecto acarreará una inversión de 45 millones de euros.

El PSOE urge al Consell a sumarse al Plan de Vivienda

Por otro lado, en el barrio ilicitano de San Antón han estado este viernes el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, y los diputados socialistas en Les Corts, en el Parlamento autonómico, Ramón Abad y Benjamín Monpó.

Los dirigentes socialistas se han reunido con representantes de la Asociación Vecinal ‘San Antón quiere vivir’ con los que han hablado de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda que contempla partidas específicas para la rehabilitación y regeneración urbana.

Los diputados autonómicos del PSPV han trasladado a los vecinos de San Antón que han presentado una iniciativa parlamentaria en Les Corts para que la Generalitat se acoja cuanto antes al nuevo Plan Estatal de la Vivienda ante la premura de continuar con la rehabilitación del barrio de San Antón. Han apuntado también que en esa iniciativa política se requiere que se introduzcan los mecanismos presupuestarios para ejecutar la siguiente etapa de rehabilitación del barrio.