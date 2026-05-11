Sarabia: “Ahora estamos peleando por lo que nos corresponde”

El Elche afronta las tres últimas jornadas de Liga fuera del descenso, pero con la obligación de sumar al menos un triunfo para lograr la permanencia. La salvación será una de las más caras de la historia y podría situarse en torno a los 43 puntos. El equipo ilicitano tratará de rascar algo positivo en La Cartuja ante el Real Betis.

Eder Sarabia ha avanzado que viajarán todos sus jugadores a Sevilla. El técnico del Elche mantiene en duda la presencia de Rafa Mir en la lista definitiva. Yago de Santiago y Adam Boayar seguirán siendo baja en La Cartuja.

Sarabia ha recordado el buen inicio liguero y las expectativas generadas por el Elche en el primer tercio de curso, aunque ha dejado claro que “ahora estamos peleando por lo que nos corresponde”. El preparador vasco prefiere centrarse en su equipo y evita mirar a los rivales directos, consciente de que el cuadro franjiverde depende de sí mismo.

Eder Sarabia se ha mostrado “absolutamente convencido” de conseguir la permanencia. “Hemos sabido mantener resultados a favor y dar la vuelta a otros”, ha ensalzado. El entrenador bilbaíno ha puesto en valor los resultados de su equipo en el último tramo de competición.

“Ayer estuvimos haciendo números con Bragarnik”, ha aseverado tras ser preguntado por el propietario del Elche. “Seguimos creciendo y cada vez tenemos una estructura más fuerte”, ha asegurado Eder Sarabia.

Por último, ha definido al Betis como “un equipazo con muchos recursos”. El conjunto verdiblanco llegará al duelo en La Cartuja jugándose la plaza extra de Champions y tras empatar en Anoeta. Aitor Ruibal, por sanción, se perderá el partido contra el Elche.