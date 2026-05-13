Elche: Sarabia se expone a una dura sanción tras recoger el acta insultos graves hacia el árbitro

Todo apunta a que Eder Sarabia dirigió ante el Betis su último partido de la temporada desde el banquillo. El técnico del Elche se expone a una dura sanción tras proferir graves insultos a los árbitros, según recoge el acta del colegiado Isidro Díaz de Mera. "Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta", les espetó en el túnel de vestuarios tras el partido.

El árbitro matiza que después acudió al vestuario de los colegiados a disculparse por los insultos. Sin embargo, a la espera de conocer las resoluciones, todo hace indicar que se perderá los encuentros ante Getafe y Girona.

En el Elche hay un gran enfado por el tanto anulado a Diang en la última acción del primer período. Se sancionó una mano del portugués André da Silva justo antes de asistir al congoleño. Los jugadores se marcharon a vestuarios con sensación de incredulidad y protestas al árbitro.

La expulsión de Leo Petrot sí se considera justa. El defensa francés vio la roja directa por una entrada a destiempo para frenar un contragolpe del Betis. Se perderá la 'final' ante el Getafe. Tampoco estará Aleix Febas en ese partido, ya que vio amarilla y estaba apercibido.