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El sénior femenino de voleibol de Salesianos Elche jugará la fase de ascenso a Primera Nacional

Será en Tarragona la próxima semana

Felipe Canals

Elche |

El sénior femenino de voleibol del Club Deportivo Salesianos Elche se ha clasificado para la fase de ascenso a Primera Nacional, que tendrá lugar en Tarragona del 21 al 24 de mayo. El cuadro ilicitano ha obtenido el billete tras proclamarse campeón autonómico, un "éxito" para la entidad.

Verónica Mínguez, jugadora del equipo que ejercerá de entrenadora en Tarragona, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero. Desde el club también se pide el apoyo de empresas y colaboradores que puedan ayudar a costear los gastos de desplazamiento y alojamiento en tierras catalanas.

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