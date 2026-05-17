El Eldense asciende a Segunda: celebración este domingo por las calles de Elda

El Eldense ya es equipo de Segunda División. La remontada ante el Atlético Madrileño y la derrota del Sabadell permitieron certificar el ascenso en el Nuevo Pepico Amat. Más de 5.000 aficionados llenaron el feudo azulgrana y explotaron de júbilo tras el pitido final.

La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada. Primero hubo celebración en el vestuario y después el equipo azulgrana participó en las ‘entradicas’ que tuvieron lugar en el centro del municipio como antesala a las fiestas de Moros y Cristianos. Los jugadores y miembros del club se unieron a los desfiles.

El Eldense solo ha tardado una temporada en regresar al fútbol profesional. De la mano de Claudio Barragán y con un cambio de propiedad por medio, Elda volverá a disfrutar de Segunda División. La última jornada en el Enrique Roca será un mero trámite, puesto que el Real Murcia también certificó la permanencia matemática con el triunfo en Torremolinos.

Este domingo continuará la fiesta por las calles de Elda. La entidad azulgrana prepara una rúa, al igual que en el ascenso de 2023. El Eldense también visitará el Ayuntamiento a las 19:30 horas, donde tendrá lugar la recepción oficial por parte del alcalde y los miembros de la corporación municipal.