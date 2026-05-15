Sarabia, sobre las opciones de permanencia del Elche: "Dependemos de nosotros"

El Elche ha recurrido la sanción de cuatro partidos a Eder Sarabia. Según el acta de Isidro Díaz de Mera, habría insultado gravemente a los colegiados tras el choque en La Cartuja: "Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta". El técnico vasco ha negado este viernes haberse dirigido en esos términos al árbitro.

"Lo que pone en acta no es lo que pasó", ha puntualizado. Por tanto, Sarabia confía en que se le retire el castigo impuesto. De no prosperar el recurso, se perderá los dos últimos partidos de Liga en el banquillo y tendrá que verlos desde una cabina.

Sarabia ha insistido en que era "gol claro" el tanto anulado a Diang ante el Betis que impidió que el Elche se fuese con ventaja en el marcador al descanso. Aún así, anima a pasar página y centrase en el trascendental duelo de este domingo en el Martínez Valero ante el Getafe de José Bordalás.

Tras los resultados de la jornada que no han ayudado al cuadro franjiverde, el preparador bilbaíno es optimista: "Dependemos de nosotros mismos y estamos en un buen momento". Sarabia ha añadido que "es de valorar la puntuación" que tiene el Elche, aunque todo se haya encarecido esta atípica campaña.

Eder Sarabia recupera a Rafa Mir para la cita de este domingo, al mismo tiempo que André da Silva no debe tener mayores problemas para llegar al partido tras sufrir un virus en los últimos días. Febas y Petrot son baja por sanción, mientras que Yago de Santiago y Adam Boayar siguen lesionados.

Por último, sobre el Getafe, ha señalado que "tiene más versiones que defender y ya está". Ha pronosticado un partido en el que habrá que estar previsto para todos los escenarios posibles y ha confiado en la atmósfera del Martínez Valero para doblegar al conjunto madrileño.