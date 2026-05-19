El Girona-Elche se podrá ver en una pantalla gigante en la Plaça de Baix

El Ayuntamiento va a instalar este sábado una pantalla gigante en la Plaça de Baix para poder ver el Girona-Elche. Desde las 19:30 horas se podrá disfrutar de ella, aunque el encuentro dará comienzo a las 21:00 horas. Es el partido de la temporada, puesto que se decidirá si el cuadro ilicitano se mantiene en Primera.

En otras ocasiones en las que el Elche ha disputado un partido importante ya se había estudiado la posibilidad de instalar una pantalla gigante. Sin embargo, la Liga siempre lo ha rechazado por los derechos de televisión. El Girona-Elche se televisará en abierto, lo que ha contribuido a que esta vez la iniciativa sí vea la luz.

Al Elche le vale con puntuar en Montilivi para quedarse en Primera División. Una derrota obligaría a mirar los resultados de Mallorca, Levante y Osasuna en busca de una combinación de marcadores que beneficiase a los de Eder Sarabia. El equipo franjiverde estará arropado por centenares de seguidores en Girona.