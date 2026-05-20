Los usuarios del parking de Poeta Miguel Hernández de Elche urgen al Ayuntamiento una solución frente a las filtraciones de agua

La comunidad de usuarios del aparcamiento de Poeta Miguel Hernández de Elche ha mostrado este miércoles su malestar con el Ayuntamiento ilicitano por la situación en la que se encuentra ese parking subterráneo que desde hace más de una década sufre filtraciones de agua cuando llueve en distintas zonas del mismo.

Esas filtraciones llegan desde la calzada y para darles una solución es necesario acometer una actuación integral en la misma para colocar algún elemento de impermeabilización que elimine las problemáticas filtraciones.

Los usuarios del aparcamiento de Poeta Miguel Hernández son conscientes del elevado coste que supone esa actuación y han pedido al Ayuntamiento que se acometa por fases. En tanto en que se ejecutan esos trabajos están pidiendo la colaboración del gobierno local para la instalación, como ya se hizo en la pasada legislatura, de chapas que canalicen el agua de esas filtraciones, evitando que caiga sobre las plazas de aparcamiento.

El aparcamiento de Poeta Miguel Hernández tiene 465 plazas cuya propiedad recae en el Ayuntamiento que, por concesión administrativa, tiene cedido el uso de las mismas a los usuarios. Esa concesión se extendió en su día por 75 años, quedando por cumplir 50 de ellos.

Los usuarios insisten en que anualmente abonan al Ayuntamiento de Elche un canon globa de 15.000 euros y lamentan que desde el gobierno local no se esté actuando para solucionar la problemática.