Las familias de alumnos de los centros docentes de Elche continúan visibilizando su apoyo a las reivindicaciones del profesorado, en huelga indefinida desde el pasado día 11 de mayo.

Ese apoyo se ha mostrado este jueves antes del inicio de las clases en el colegio público Clara Campoamor donde padres y madres, junto a escolares, han realizado una concentración junto al centro antes del inicio de las clases.

Los padres del colegio Clara Campoamor de Elche exhiben su apoyo a las reivindicaciones del profesorado en huelga. | Onda Cero Elche

Desde la Asociación de Familias (AFA) del colegio se ha lanzado el mensaje de que “necesitamos una escuela pública y de calidad; la educación pública no es un lujo, es un derecho fundamental y no es un gasto público sino una inversión de presente y para el futuro”. Por ello, el colectivo de padres ha exigido “más inversión en la escuela pública y no más recortes”.

El colectivo que aglutina a los padres y madres de alumnos del colegio Clara Campoamor ha instado a la conselleria a “escuchar” al profesorado y que “se siente a dialogar y a negociar” con los docentes, “por unas condiciones dignas en educación para todos y para todas”.

Tras recordar que “el profesorado lleva muchos días saliendo a las calles y reivindicando unas condiciones laborales y de aula dignas y necesarias” y retirar que esas reivindicaciones “no solo afectan al profesorado sino que repercuten directamente y en positivo en el bienestar de nuestros hijos y de nuestras hijas”, el AFA del colegio Clara Campoamor ha subrayado que “necesitamos soluciones porque nuestros hijos e hijas necesitan actividad escolar, rutinas, que las aulas se vuelvan a llenar de vida, necesitan a sus maestros, el acompañamiento de sus maestras y maestros”.

Los padres de alumnos del centro educativo ilicitano han reivindicado durante la concentración desde una reducción de la ratio de alumnado por aula a la dotación de más recursos materiales y humanos para atender adecuadamente la diversidad del alumnado a través de los desdoblamientos y los apoyos, pasando por la llegada al colegio, “urgentemente”, de un profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, para poder atender a la diversidad de necesidades educativas. También un plan integral de bio-climatización adecuada de los centros educativos y una mejora de las infraestructuras, así como la “protección del valenciano como lengua oficial de la Comunitat Valenciana”.

Concentración en Alicante y talleres en el IES Pedro Ibarra

Por otro lado, a las 11:00 horas de este jueves se ha convocado una nueva concentración en Alicante, frente a la sede de la Generalitat Valenciana, la conocida como Casa de las Brujas, al tiempo que en Elche, durante la mañana de hoy, en el instituto Pedro Ibarra se van a desarrollar actividades dirigidas a alumnos y familias de los mismos. Se ha programado un taller de realización de pancartas, una exposición titulada ‘De huelga en huelga’ y la puesta en escena de teatro.