La Policía Local de Elche auxilia a una mujer de 92 años en situación de desatención familiar

La Policía Local de Elche ha auxiliado a una mujer de 92 años en una situación extrema de desatención familiar en una vivienda del barrio de Carrús, tras recibir un aviso del servicio de emergencias 112 activado mediante el botón de teleasistencia de la propia afectada.

El Ayuntamiento de Elche ha informado este viernes en un comunicado que la mujer, que tiene reconocido un grado 3 de dependencia, se encontraba en unas condiciones límite de desamparo, con claros signos de desatención y una situación de extrema vulnerabilidad.

La anciana manifestó a los agentes que acudieron al lugar que vivía sola y que se encontraba desatendida por parte de la familiar responsable de sus cuidados, su sobrina. Además, aseguró llevar varios días alimentándose únicamente de leche y galletas. Durante la inspección del domicilio, la patrulla comprobó que esos eran los únicos alimentos disponibles, con la nevera vacía y los sistemas de cocina inutilizados.

Los agentes también constataron el estado de insalubridad de la vivienda, con falta de higiene, desorden y un fuerte olor en el interior.

Tanto el personal de la unidad de teleasistencia como el médico desplazado al lugar confirmaron que no se trataba de un episodio aislado y que existían antecedentes de intervenciones previas relacionadas con la situación de la afectada.

Ante la ausencia de apoyo familiar y el preocupante estado físico y asistencial de la mujer, el médico que la atendió determinó su traslado e ingreso hospitalario inmediato.

La Policía Local ya ha instruido diligencias judiciales solicitando la revocación de la guarda de hecho (medida de apoyo informal que no requiere intermediación judicial y que se da cuando una persona cuida, asiste y protege de forma continuada) de la familiar responsable por un presunto incumplimiento grave y sostenido de sus funciones de amparo y protección.