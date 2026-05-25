La 'ley Bragarnik' se volvió a cumplir: la remontada del Elche empezó tras su comparecencia

El Elche certificó la permanencia en Primera División en Girona tras rascar un empate en Montilivi. Los ilicitanos, tras un pobre inicio de 2026, supieron revertir la situación en el tramo decisivo de competición. La 'remontada' se inició ante el Mallorca en el Martínez Valero.

Justo antes de ese encuentro ante el equipo bermellón, con el Elche inmerso en su peor momento tras tres meses sin ganar, Christian Bragarnik tomó la palabra. Una comparecencia tan necesaria como esperada, pues el empresario argentino llevaba casi un año sin ofrecer una rueda de prensa.

El propietario del Elche ratificó a Eder Sarabia en el cargo. Con numerosas voces en el entorno pidiendo la destitución del técnico vasco, la entidad franjiverde decidió que el bilbaíno terminase la temporada en el banquillo del Martínez Valero. Desde entonces, los ilicitanos sumaron diecisiete puntos de treinta posibles.

El Elche solo ha perdido ante Rayo Vallecano, Celta y Betis en el tramo final. Los triunfos llegaron ante Mallorca, Valencia, Atlético de Madrid, Oviedo y Getafe. Se empató ante Alavés y Girona.

La 'ley Bragarnik' se ha vuelto a imponer. En la temporada 2020-2021, con el Elche prácticamente descendido tras caer ante el Alavés, el dirigente argentino compareció en sala de prensa. Después llegaron los triunfos en Cádiz y ante el Athletic para lograr una salvación milagrosa aprovechando los pinchazos del Huesca.

El pasado curso, el del ascenso, Bragarnik tomó la palabra tras las derrotas ante Levante y Huesca. El Elche dejó de depender de sí mismo, pero las victorias contra Málaga y Deportivo (y el pinchazo del Mirandés) devolvió al equipo ilicitano a Primera División por la vía del ascenso directo.

Superstición o no, Christian Bragarnik decidió hablar este curso en el momento más delicado para el Elche. Y el tiempo ha demostrado que, casualidad o causalidad, la remontada empezó justo tras su comparecencia.