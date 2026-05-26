La céntrica calle Porta de la Morera de Elche se cortará al tráfico cuando acaben las clases en los colegios

Con un presupuesto de 1,1 millones de euros ya están en marcha en Elche las obras de conversión en plataforma única de la calle Porta de la Morera y su entorno.

Entre otros aspectos, los trabajos van a suponer la renovación de la red de tuberías de agua potable de la zona, la recuperación de una decena de palmeras en la calle Porta de la Morera, la instalación de una parada de autobús junto al Hotel Huerto del Cura y la creación de aparcamientos en batería al inicio de la calle Porta de la Morera en la zona de confluencia con la calle Daoiz, donde en la actualidad hay aparcamientos en línea.

La renovación del alumbrado público de toda la calle Porta de la Morera y la elevación de la calzada a la altura del bordillo actual de la acera son parte también del proyecto.

Las obras han comenzado en las calles perpendiculares a Porta de la Morera y hacia finales del mes de junio, cuando los colegios hayan iniciado el periodo de vacaciones, está previsto que arrancan en la propia calle Porta de la Morera que tendrá que ser cortada al tráfico de vehículos.

En esa zona, las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses desde el inicio de los trabajos, de modo que el curso escolar 2026-2027 se iniciará con los trabajos aún en marcha.

En este sentido, el alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado esta mañana que se va a trabajar con la intención de que llegado el inicio del curso escolar en septiembre se pueda reabrir al tráfico de vehículos la calle Porta de la Morera, quedan pendiente de finalización en ese momento el acabado superficial de la misma.

Las obras se van a desplegar en primer lugar por las calles Antonio Sansano Fenoll, Beethoven y el tramo comprendido entre Eugeni d’Ors y el acceso al Huerto del Cura.

María José Toledo es gerente de la empresa mixta Aigües d’Elx, que está renovando en esa área la red de saneamiento.