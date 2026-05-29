Este jueves

La Bonoloto deja en Santa Pola un premio de más de 396.000 euros

Con un boleto premiado de Primera Categoría validad en la Administración de Lotería número 1

David Alberola García

Elche |

Imagen de archivo de la Administración de Lotería número 1, ubicada en la calle Poeta Miguel Hernández de Santa Pola.
Imagen de archivo de la Administración de Lotería número 1, ubicada en la calle Poeta Miguel Hernández de Santa Pola. | loteriasyapuestas.es

El sorteo de la Bonoloto ha dejado en Santa Pola un boleto premiado de Primera Categoría (6 aciertos) que tiene una dotación económica de más de 396.000 euros.

La suerte la ha repartido la Administración de Lotería número 1, ubicada en la calle Poeta Miguel Hernández de la localidad.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto este jueves, 28 de mayo, ha estado formada por los números 34, 4, 42, 26, 46 y 22. El número complementario ha sido el 13 y el reintegro, el 3.

De Primera Categoría se ha validado un segundo boleto premiado en el municipio de Carcastillo de la provincia de Navarra.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) se han registrado tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº3 de Majadahonda (Madrid); en un Despacho Receptor de Palma de Mallorca; y en el nº62.675 de Burlada (Navarra), situado en Mayor, 36.

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