El colegio Jesuitinas de Elche gradúa una nueva promoción de Bachillerato

El colegio Santa María de la Fundación Educativa Jesuitinas de Elche ha graduado a una nueva promoción de estudiantes que han cursado en el presente curso Bachillerato.

La promoción está integrada por 77 alumnos y alumnas y el acto de graduación se ha llevado a cabo en la Capilla de colegio. Ha sido un acto muy emotivo en el que participaron los miembros de la comunidad educativa y todo el alumnado de segundo curso de Bachillerato.

Este año, ese acto tiene un significado especial porque el colegio Santa María celebra su 75 aniversario. Con ello la promoción de estudiantes que se ha graduado va a ser recordada, entre otros, por ese significativo motivo.