El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche dispondrá a partir de septiembre de robot quirúrgico Da Vinci Xi

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha adquirido un robot quirúrgico Da Vinci Xi, que permite realizar intervenciones complejas mediante cirugía mínimamente invasiva.

Esa nueva tecnología se pondrá en marcha a la vuelta del verano, en el mes de septiembre, y permitirá mejorar la precisión de las intervenciones, optimizar los resultados clínicos y favorecer una recuperación más rápida de los pacientes.

La adquisición de ese equipamiento ha supuesto una inversión de más de dos millones de euros, destinada tanto a la compra del sistema como a la adecuación de los quirófanos y la formación especializada del equipo quirúrgico, reforzando así la apuesta del centro por la innovación tecnológica y la excelencia asistencial.

El nuevo robot está diseñado para abordar procedimientos quirúrgicos complejos de las especialidades de Urología, Ginecología, Medicina General y Digestiva, Cirugía Torácica y Cirugía Plástica, mediante una técnica menos invasiva, ofreciendo al especialista una visión tridimensional de alta definición y una mayor capacidad de maniobra durante la intervención. Gracias a ello, se consigue una mayor precisión quirúrgica y una reducción del impacto sobre el paciente.

“Con la incorporación del sistema robótico Da Vinci Xi damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación y la excelencia asistencial”, ha destacado el doctor Rafael Carrasco, director gerente del Hospital Universitario del Vinalopó que ha apuntado también que “esa tecnología permite ofrecer a los pacientes procedimientos quirúrgicos más precisos, menos invasivos y con una recuperación más rápida, situando al hospital a la vanguardia de la cirugía robótica en la Comunidad Valenciana”.

El equipamiento adquirido cuenta con una consola para el cirujano, un carro quirúrgico para el paciente y un sistema de visión avanzada que permite integrar imágenes de alta resolución durante las intervenciones. Además, dispone de tecnología específica para cirugía de alta complejidad y cirugía guiada por imagen.

El sistema Da Vinci Xi está diseñado para optimizar la actividad en el quirófano y adaptarse a diferentes especialidades quirúrgicas, permitiendo una mayor versatilidad y eficiencia en los procedimientos. Asimismo, incorpora tecnología avanzada de visualización y conectividad para facilitar el trabajo multidisciplinar y la seguridad clínica.