El PSOE de Elche alerta de la posibilidad de desahucios en el barrio Los Palmerales

El PSOE de Elche ha denunciado este jueves que una quincena de familias que residen en el barrio Los Palmerales ha recibido escritos de desahucios y ha pedido al alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP) que intervenga “de forma urgente y directa” mediando ante la Generalitat Valenciana para evitar el desalojo de esas viviendas.

Mariano Valera, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Consistorio ilicitano, que ha realizado una visita al barrio, ha denunciado “la falta de seguimiento municipal” y ha reclamado “coordinación con la EVHA, atención social y jurídica y alternativas para las familias vulnerables”. También ha recordado que, en legislaturas pasadas, con gobiernos liderados por el PSOE, “se alcanzaron acuerdos que permitieron evitar varios desalojos y dar soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad”.

“Hay al menos 15 familias que ya han recibido comunicaciones relacionadas con la finalización del periodo voluntario para abandonar sus viviendas, una situación que puede acabar derivando en procedimientos judiciales de desahucio”, ha explicado Mariano Valera que ha advertido que la cifra “podría ser superior”. “Estamos ante una situación muy grave, que está generando miedo, angustia e incertidumbre en muchas familias de Los Palmerales, especialmente cuando hay menores, personas mayores o personas en situación de vulnerabilidad”, ha afirmado Valera.

Movimiento vecinal para reunir dinero

Además, el concejal del Grupo Socialista ha señalado que se han registrado “situaciones especialmente preocupantes”. Entre ellas ha citado el caso de una familia para la que el propio vecindario se llegó a movilizar para “reunir hasta 16.000 euros con el fin de evitar su desalojo”. A juicio del PSOE ese hecho “refleja la gravedad de la situación y la falta de respuesta institucional ante un problema que está siendo afrontado por la propia ciudadanía”.