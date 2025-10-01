Caravaning Alicante 2026 calienta motores: ya tiene cartel anunciador

La feria Caravaning Alicante 2026 comienza a dar sus primeros pasos. En su trigésimo tercera edición se va a celebrar durante los dos primeros fines de semana del mes de febrero.

El primero de los pasos que visibiliza claramente el certamen se ha dado este miércoles con la presentación del cartel anunciador de la próxima convocatoria, que ha sido un acto en el que han estado presentes Pepe Cruz, director de Caravaning Alicante; el director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant; y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño.

La presentación del cartel de Caravaning Alicante 2026 ha tenido lugar en IFA-Fira Alacant y durante la misma se ha destacado que la feria se ha consolidado como un referente nacional para el sector y en el calendario de eventos de la provincia de Alicante.

En la edición de febrero de este año, Caravaning Alicante recibió a más de 17.000 visitantes durante sus dos fines de semana, Registró 60 expositores con representación de 75 marcas del sector del caravaning, la autocaravana y mobile home.

José Cruz ha expresado su confianza en el éxito de la convocatoria: “Cada vez más gente se interesa por el mundo del caravaning y confiamos en que esta edición será un nuevo éxito de participación”.

Por otro lado, el director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, ha subrayado la relevancia del certamen para el recinto ferial. En este sentido ha afirmado que “Caravaning es una de las ferias más importantes para IFA, le tenemos un cariño especial y hemos visto cómo ha ido creciendo en los últimos años”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha destacado el esfuerzo organizativo que hay detrás de cada edición.