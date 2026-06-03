La delantera del Elche apunta a sufrir una remodelación total

Pocas temporadas ha tenido el Elche una delantera tan goleadora como este curso que acaba de finalizar. Entre André Silva, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez han anotado 25 tantos que han permitido al cuadro ilicitano lograr la permanencia en la máxima categoría. El luso ha sido el máximo artillero con diez dianas; el de Cartagena ha hecho ocho; y 'El Toro', siete.

Todo apunta a que la delantera del Elche sufrirá una remodelación total de cara al próximo curso. Y es que el gran año de los puntas del conjunto franjiverde no ha pasado desapercibido. André Silva volverá a Portugal para jugar en el Oporto, Rafa Mir está cedido y Álvaro Rodríguez cuenta con opciones en el mercado.

Según ha adelantado el periodista Matteo Moretto, la Premier League está tentando al Elche por el delantero hispano-uruguayo. Hull City y Bournemouth, equipos de la máxima categoría del fútbol británico, tienen en su agenda al atacante franjiverde y están dispuestos a pagar una cifra superior a los 20 millones de euros.

'El Toro' tiene contrato en el Elche hasta 2029 y el club dispone del 50% de los derechos del futbolista. El otro 50% pertenece al Real Madrid, en una fórmula muy utilizada por la entidad del Santiago Bernabéu con sus canteranos. Es decir, si el Elche traspasase a Rodríguez por 20 millones de euros 'solo' se quedaría con la mitad.

El caso de Rafa Mir, sobre el que el Elche se guarda una opción de compra, genera dudas en la planta noble del Martínez Valero. Su rendimiento bajó en la segunda vuelta, aunque no estuvo al 100% por distintas lesiones. Su alto salario se ve un inconveniente para su incorporación en propiedad. El delantero está a la espera de la resolución del juicio que tuvo lugar el pasado jueves en Valencia.