Francisco Javier Gonzálvez va a continuar como Mestre de Capella del Misteri d’Elx durante los próximos cuatro años.

Gonzálvez accedió a esa responsabilidad de Mestre de Capella hace cuatro años, tras ganar en el concurso público que convocó la Junta Rectora del Misteri d’Elx para adjudicar esa plaza.

Ahora, su renovación en el cargo ha sido aprobada por unanimidad en ese órgano gestor de La Festa.

Tras firmar la renovación de su contrato, Gonzálvez ha destacado que seguir como Mestre de Capella “supone una gran alegría” y ha avanzado que uno de los objetivos es “sacar el máximo potencial de canto de cada cantor”, merced a la Escuela de Canto, que se puso en marcha con el anterior Mestre de Capella, José Antonio Román, y potenciando tanto el Coro Juvenil como el Coro de Antics Cantors.

El presidente de la Junta Rectora, José Manuel Sabuco, ha destacado el apoyo unánime de toda la Junta para que Gonzálvez sigua cuatro años más como Mestre de Capella: “Es un lujo contar con una persona como Francisco Javier al frente de la Capella y de la Escolanía, no solo por su valía profesional como músico, sino porque reúne las competencias idóneas para dirigir la Capella”, ha señalado Sabuco.

Francisco Javier Gonzálvez es músico ilicitano con formación en piano, órgano, musicología y dirección y pedagogía coral.

Desde 2002 está vinculado a la Escolanía del Misteri d’Elx de la que fue director y Mestre de Capella suplente.

También es el organista titular de la Basílica de Santa María de Elche.

Tiene el título de Magisterio Musical por la Universidad Pontificia de Salamanca; Máster en Musicología por la Universidad de La Rioja; Máster en Dirección y Pedagogía Coral por la Universidad de La Rioja; y título de profesor de órgano por el Conservatorio de Alicante.