El Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2026 se ha celebrado esta mañana en el Auditorio Josefina Manresa de Cox. Esta jornada empresarial gratuita, titulada "Marketing digital e inteligencia artificial para crear, comunicar y vender territorio", ha reunido a profesionales del turismo y la gastronomía para hablar de cómo usar la IA y el Marketing Digital para difundir el territorio local.

El encuentro ha estado organizado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche), el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) y el Ayuntamiento de Cox. La apertura institucional ha contado con la participación de Antonio José Bernabéu, alcalde de Cox; Carlos Pastor, presidente de CONVEGA; y José Javier García, presidente del CEEI Elche.

El alcalde ha agradecido a la organización por elegir Cox como sede de este evento Focus Pyme y ha señalado que el municipio es tierra de emprendedores y empresas, y que el pueblo conoce las dificultades que conlleva tener un proyecto empresarial. El alcalde ha señalado también que la IA es una tecnología fantástica, pero que la Vega Baja tiene que apoyarse en su gente y utilizar las nuevas herramientas para llegar más lejos. Carlos Pastor ha indicado que esta jornada encaja con la estrategia de CONVEGA de impulsar la comarca en turismo y gastronomía y ha explicado que los proyectos de la Marca Vega Baja del Segura y el Club de Producto Gastronómico de la Vega Baja son clave para el desarrollo socioeconómico de la zona.

El presidente del CEEI Elche ha comentado que estas jornadas Focus Pyme son muy importantes para unir a entidades públicas y privadas, y ha animado a los asistentes a generar contactos y sinergias para crecer juntos. En la clausura han intervenido Ana Isabel Fulleda, concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cox, y Carolina Román, directora del CEEI Elche.

Román ha explicado que estos eventos son posibles gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana a través del IVACE+i y ha indicado que son fundamentales para obtener nuevos puntos de vista e ideas para impulsar las empresas y los proyectos de emprendimiento de la provincia de Alicante. Por último, la concejala ha insistido en destacar la fuerza de Cox como lugar de emprendimiento y ha dicho que para el municipio es un orgullo acoger jornadas como esta. Además, ha afirmado que es fantástico escuchar experiencias de empresas locales de la Vega Baja que pueden inspirar a otros.

Este Focus Pyme y Emprendimiento Vega Baja 2026 ha sido presentado por David Rodríguez, redactor y locutor de Telfy TV. Tras la bienvenida, Gloria Navarro, directora de Promoción, Comunicación y Marketing del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, ha abierto el evento explicando qué hacen desde la entidad para posicionar la Vega Baja y la provincia de Alicante como destino turístico.En la segunda sesión, la influencer Ainhoa "Singular" Aguirregoitia, especialista en gastronomía y comunicación, y Sara Ortiz, fundadora de SOC Estudio gastronómico, han participado en una charla en la que han explicado cómo utilizar la comunicación y las redes sociales para impulsar el turismo, la gastronomía y la comarca de la Vega Baja.

Tras la parada para el café networking, Diego Coquillat, profesor del Basque Culinary Center y especialista en transformación digital e IA aplicada a restaurantes, ha impartido la charla "IA aplicada al negocio: cómo comunicar mejor, captar clientes y mejorar la competitividad". Coquillat ha demostrado, con ejemplos prácticos, cómo la IA puede transformar la hostelería, acelerar procesos y analizar mucho mejor la marcha del negocio. En la última sesión hemos conocido experiencias empresariales de la zona que funcionan y que son un ejemplo de cómo aprovechar los recursos del territorio para llegar al mercado. Han participado Elena Mosalve, fundadora de Bocarriba Cocina, Pilar Caselles, propietaria de la Alacena de la Vega, y Carlos Samper, fundador del proyecto Ecoland.

La jornada ha ofrecido un espacio de encuentro para empresas, profesionales y personas interesadas en conocer cómo se puede vender el territorio en la actualidad para atraer nuevos clientes y generar más negocio. Iniciativa del CEEI Elche, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE+i), dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador.

Los eventos Focus Pyme y Emprendimiento son encuentros empresariales, con más de 10 años de antigüedad en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana, impulsados para conectar a pymes, personas emprendedoras, startups y entidades del ecosistema, con el objetivo de compartir conocimiento, detectar oportunidades de negocio y fomentar la innovación y la colaboración en el territorio.