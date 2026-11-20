El recinto ferial de IFA-Fira Alacant donde este fin la quincuagésimo sexta una nueva edición de Firauto, y la vigesimocuarta de Sobre2Ruedas.

Ambos certámenes han sido inaugurados este viernes con la presencia de 155 firmas expositoras que van a ofrecer una selección de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, tanto coches como motocicletas.

Firauto y Sobre2Ruedas van a ocupar la totalidad de espacio expositivo de IFA Fira Alacant, que es de 18.000 metros cuadrados, y permitirán al público comparar modelos, conocer las últimas novedades del mercado y acceder a condiciones especiales de compra.

El acto inaugural celebrado este viernes ha contado con la presencia de distintas autoridades y representantes institucionales, entre ellos, Eduardo Pascual Martínez, secretario autonómico de Innovación de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio; Carlos Pastor Ventura, diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos; Emilio López Riscos, Teniente Coronel Jefe de Asuntos Generales de la Guardia Civil; Fernando Jiménez Pérez, Capitán y Jefe Interino del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil; Rafael Torrecillas del Prado, Comandante Naval de Alicante de la Comandancia Naval de Alicante; y Alfonso Carrillo Espinosa, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Alicante.

La feria Firauto y Sobre2Ruedas combina exposición y actividad comercial, facilitando que el público conozca las características de los vehículos, compare alternativas y reciba asesoramiento personalizado de los profesionales presentes en los diferentes stands.

El director general de IFA - Fira Alacant, Alejandro Morant, ha puesto en valor la dimensión del certamen y su capacidad para reunir a empresas de todo el sector: “Estamos viendo una oferta cada vez más diversa, con nuevas marcas, tecnologías y soluciones de movilidad, y Firauto y Sobre2Ruedas permite acercar esa evolución al público y descubrir de primera mano las opciones que ofrece actualmente el sector”.