El 19 de marzo de 2027, Viernes de Dolores. Esa es la fecha en la que, como muy tarde, estará inaugurada la remodelada plaza del Congreso Eucarístico de Elche, todo el entorno de la basílica de Santa María, incluyendo la plaza del Palau y las calles adyacentes.

Allí las obras que se están ejecutando avanzan conforme a los plazos previstos. La plaza ya está totalmente nivelada, habiendo desaparecido el escalón que existía en el lado en el que están ubicados los establecimientos de hostelería.

Ya se está en condiciones por tanto de avanzar hacia la instalación de los tres tipos de pavimento que se va a colocar, que en todos los casos no será poroso para favorecer su durabilidad y dificultar que se pueda ensuciar.

La actuación que se está desarrollando supone transformar más de 5.300 metros cuadrados de superficie e incluye la renovación de pavimentos, la modernización del alumbrado pública y la renovación de mobiliario urbano, así como la reurbanización de la plaza y de las calles adyacentes.

Del mismo modo, plantar arbolado de gran porte que puedan ofrecer áreas de sombra.

El proyecto contempla la instalación de una fuente de lámina de agua frente a la Puerta del Órgano de la basílica y de un pasillo formado por piedra sillar frente a la Puerta Mayor del templo religioso.

La remodelación integral de la plaza del Congreso Eucarístico de Elche supone una inversión de 2,9 millones de euros.