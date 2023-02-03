Elche Ilicitano y Athletic Club Torrellano se miden en un derbi de necesitados en Tercera RFEF

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-ATLÉTICO BALEARES, DOMINGO, 12 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, VIERNES, 19 HORAS, DIEGO QUILES
PREFERENTE
UD ILICITANA-NOVELADA CF, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CD ELDENSE 'B'-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
NOVELDA UNIÓN-CD ALMORADÍ, SÁBADO, 16 HORAS, LA MAGDALENA
SANTA POLA-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
BENFERRI-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 12 HORAS
VILLENA-RACING BENIDORM, DOMINGO, 12 HORAS, LA SOLANA
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-CARTAGENA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-ATLÉTICO BENIDORM, DOMINGO, 12:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA
TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS
TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS
PRIMERA FEMENINA
ELCHE-GRANADA 'B', SÁBADO, 13 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
RAYO MAJADAHONDA-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 20 HORAS
SEGUNDA B MASCULINA
HOSPITALET-NUEVA ELDA, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATLÉTICO GUARDÉS-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
CB MISLATA-BM PETRER, SÁBADO, 18 HORAS
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 12 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-JUDESA VOLEIBOL, SÁBADO, 17:30 HORAS, PABELLÓN UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO ESET ONTINET, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG
LUCENTUM ALICANTE-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 18 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN 4 CAMINOS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN GODELLA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG