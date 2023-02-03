AGENDA DEL FIN DE SEMANA

Elche Ilicitano y Athletic Club Torrellano se miden en un derbi de necesitados en Tercera RFEF

En la Liga Guerreras Iberdrola, el Atticgo Balonmano Elche jugará en la pista del Atlético Guardés de la ilicitana África Sempere

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 03.02.2023 14:13

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-ATLÉTICO BALEARES, DOMINGO, 12 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, VIERNES, 19 HORAS, DIEGO QUILES

PREFERENTE

UD ILICITANA-NOVELADA CF, SÁBADO, 15 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CD ELDENSE 'B'-CALLOSA DEPORTIVA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

NOVELDA UNIÓN-CD ALMORADÍ, SÁBADO, 16 HORAS, LA MAGDALENA

SANTA POLA-ATLÉTICO CATRAL, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

BENFERRI-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 12 HORAS

VILLENA-RACING BENIDORM, DOMINGO, 12 HORAS, LA SOLANA

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-CARTAGENA, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-ATLÉTICO BENIDORM, DOMINGO, 12:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA

TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12:30 HORAS

TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16 HORAS

PRIMERA FEMENINA

ELCHE-GRANADA 'B', SÁBADO, 13 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

RAYO MAJADAHONDA-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO, 20 HORAS

SEGUNDA B MASCULINA

HOSPITALET-NUEVA ELDA, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATLÉTICO GUARDÉS-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ÁGUILAS-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

CB MISLATA-BM PETRER, SÁBADO, 18 HORAS

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-SERVIGROUP BENIDORM, DOMINGO, 12 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-JUDESA VOLEIBOL, SÁBADO, 17:30 HORAS, PABELLÓN UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO ESET ONTINET, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

LUCENTUM ALICANTE-CB JORGE JUAN NOVELDA, SÁBADO, 18 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN 4 CAMINOS, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN GODELLA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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