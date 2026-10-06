La Comisaría de Policía Nacional de Elche se dota de una unidad específica de lucha contra delitos por Internet

La lluvia con la que ha comenzado a andar este martes en Elche ha dado una tregua a media mañana, permitiendo la celebración en la plaza de Baix del acto en el que la Policía Nacional ha celebrado su patrón: Santos Ángeles Custodios.

En torno a 200 personas han asistido a un acto que ha servido para poner en valor y visibilizar el trabajo que día a día realiza los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía y en el que se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a trece inspectores, oficiales y agentes de la Policía Nacional.

Además, durante la ceremonia se ha hecho entrega de una metopa institucional con los distintivos de la Comisaría de Policía Nacional de Elche a diferentes personas, entre ellas la reina de las fiestas del municipio, Laura Rodrigo y la Dama de las fiestas, Laura Esquiva; además de miembros de la Policía Local, Fiscalía, del Instituto de Medicina Legal y de diferentes empresas ubicadas en la ciudad.

También se ha llevado a cabo la tradicional ofrenda a los caídos y la interpretación de ‘La muerte no es el final’, el himno de la Policía Nacional ‘Tesón de Hierro’ y el himno nacional.

Roberto Sánchez, Inspector Jefe de la Policía Nacional de Elche, ha destacado durante su intervención en el acto “la defensa de los valores que recoge la Constitución Española y de todos los ilicitanos y personas que visitan la ciudad”. “No debemos olvidar nunca, y en primer lugar, nuestra labor principal, aquí y en todo el territorio nacional, que es proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades y garantizar la seguridad ciudadana para conseguir las más altas cotas de una convivencia pacífica dentro de la legalidad vigente”, ha afirmado Sánchez.

Por otro lado, a la conclusión del acto, el Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de la Policía en la Comisaría de Elche ha incidido en que se ha creado una unidad de lucha contra estafas perpetradas por Internet, que además está recibiendo un creciente número de denuncias por la intromisión ilegítima en perfiles personales en redes sociales.

Desde la Policía Nacional también se ha puesto en valor que se está logrando contener los delitos adscritos al tráfico de drogas.