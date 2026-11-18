La Liga Guerreras Iberdrola llega a su última jornada antes del largo parón de selecciones por el Europeo. La competición doméstica no regresará hasta el 29 de diciembre y el Club Balonmano Elche quiere marcharse con los deberes hechos. Ahora mismo colidera la tabla junto a Bera Bera San Sebastián.

Las de Alberto Zabalegui visitan este miércoles al Beti-Onak en tierras navarras. Las franjiverdes buscan dos puntos vitales para seguir la estela de las donostiarras, que reciben a Grafometal Sporting la Rioja. En nueve jornadas, el Elche suma ocho triunfos y solo ha cedido una derrota.

Se prevé que haya varias internacionales del cuadro ilicitano en el Europeo a las órdenes de Joaquín Rocamora. Al menos, van a estar en el torneo preparatorio en Puertollano de cara a la cita. Antes, están centradas en el choque frente a Beti-Onak. Especial también para el técnico Alberto Zabalegui, natural de Villava (Navarra).

El Elda Prestigio, por su parte, recibe en el Florentino Ibáñez-Ciudad de Elda al Lobas Alimerka Oviedo, penúltimo clasificado. Las de Beatriz Escribano, con siete victorias en nueve jornadas, están firmando un inicio de curso espectacular. Son cuartas, con los mismos puntos que Costa del Sol Málaga.

Los dos conjuntos de las comarcas del Vinalopó han brillado en las primeras jornadas y se ha disparado la ilusión por los éxitos que podrían llegar desde el primer escalón del balonmano femenino a nivel nacional.