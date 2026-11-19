El Ayuntamiento de Petrer ha adjudicado un servicio veterinario para el control de las hasta 66 colonias felinas sin propietario que hay censadas en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

El servicio entrará en vigor este próximo 1 de diciembre y se ha adjudicado por un periodo inicial de un año, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales, con previsión de una duración total de cinco años.

Remei Iborra, concejala de Medioambiente, ha explicado que, entre las principales actuaciones que llevará a cabo el servicio veterinario se encuentra la esterilización quirúrgica de los gatos capturados, dando prioridad a las hembras para conseguir un mayor control de la población felina. Asimismo, se contempla la implantación de microchips cuando se ponga en marcha este sistema de control e identificación, la aplicación de tratamientos antiparasitarios básicos, tanto internos como externos, y la identificación visual de los animales mediante un pequeño corte en la oreja, una práctica habitual en la gestión de colonias felinas que permite reconocer a los ejemplares ya esterilizados.

El servicio, que ha sido adjudicado por un montante económico de más de 20.000 euros, está dirigido exclusivamente a los gatos que forman parte de las colonias felinas urbanas registradas de Petrer y que no tienen propietario conocido.

Las actuaciones de captura se llevarán a cabo en colaboración con la asociación ‘Gatitos en Apuros’, que participa en el programa municipal de control de colonias felinas y desarrolla las labores de captura, traslado, retorno y seguimiento de los animales.