Martín Anselmi ha comparecido este viernes en la previa del Levante-Elche, un encuentro que cerrará el próximo lunes la jornada en Primera División. Los ilicitanos están en descenso y los granotas marcan la permanencia, por lo que el duelo adquiere una mayor relevancia tras las dos últimas derrotas del conjunto ilicitano.

"Espero un Levante que busque atacarnos", ha asegurado Anselmi cuando se le ha preguntado por el partido que prevé en Orriols. "Están en casa y tienen la obligación de buscar los tres puntos", ha añadido. En el recuerdo de la afición del Elche está el encuentro en el Ciutat de la pasada temporada, donde el Levante se llevó los puntos sobre la bocina.

El preparador franjiverde ha reconocido que tiene "ganas de revancha" desde que finalizó el partido ante el Betis. Por medio ha habido un parón de selecciones que se ha hecho largo por la situación clasificatoria. Aún así, Anselmi ha dicho que "el deseo es ir a jugar y traer los tres puntos" más allá de la tabla.

En una rueda de prensa en la que Anselmi ha estado especialmente puntilloso en algunos asuntos, el técnico del Elche ha confirmado las bajas de Marc Aguado, Adam Boayar y Yago de Santiago. Lemar está recuperado, mientras que Roy Revivo y Lucas Cepeda entrenan con normalidad tras volver de sus selecciones. Ali Houary es duda.

Cuestionado por el poco protagonismo de Lomonaco, ha afirmado que "los que están jugando lo están haciendo bien". Ha dejado claro que no tiene en cuenta el coste del traspaso y ha recordado que el argentino ya tuvo minutos en Copa del Rey. En Liga aún no ha debutado. "¿No se preguntan por qué no juega el suplente de Cubarsí en el Barça?", ha puesto como ejemplo el bonaerense.

Por último, sobre su momento en el Elche, ha sido tajante: "Me gusta lo que hacemos y me enamora; eso no me pasaba en los últimos procesos de mi carrera".