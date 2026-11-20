FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-MINERA, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
ELDENSE 'B'-ONTINYENT 1931, SÁBADO, 16:00 HORAS, VIEJO PEPICO AMAT
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 16:30 HORAS, DIEGO QUILES
LLIGA COMUNITAT
SANTA POLA-ALZIRA, DOMINGO, 11:30 HORAS, CAMPO JUAN BAUTISTA CLEMENT AMORÓS 'PEREIRA'
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, DOMINGO, 17:30 HORAS, LA MAGDALENA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD SAMPER-ELCHE, DOMINGO, 16:00 HORAS
BALONMANO
PRIMERA NACIONAL
MISLATA-CBM ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS
MARE NOSTRUM TORREVIEJA-CBM PETRER, SÁBADO, 18:30 HORAS
ALGEMESÍ-CBM ELDA CEE, DOMINGO, 12:00 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA 2
CV ROQUETES-CV ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA 84-90 VELABASKET CB SUECA
CBI ELCHE-ESET ONTINET, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
LIGA BEQUAL
BAHIA DE CÁDIZ-CBSR ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-AE SANTA EULALIA, SÁBADO, 13:15 HORAS, ESPERANZA LAG