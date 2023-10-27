Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO-ATLÉTICO LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES
RAYO IBENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 16:00 HORAS, FERNANDO TOMÁS
SANTA POLA-LA NUCIA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
CREVILLENTE DEPORTIVO-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
REAL MURCIA-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS
ELCHE-RANERO, DOMINGO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
JUAN GRANDE-ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE-AULA VALLADOLID, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG
COSTA DEL SOL MÁLAGA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
SERVIGROUP BENIDORM-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS
HANDBOL SANT JOAN-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CLUB UNICAJA ALMERÍA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
UCAM MURCIA 'B'-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CW DOS HERMANAS, SÁBADO, 16:00 HORAS, ESPERANZA LAG