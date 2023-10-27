28 y 29 de octubre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo Club Balonmano Elche recibe al Aula Valladolid, mientras que el CBI Elche buscará recuperar la senda del triunfo ante el filial del UCAM Murcia

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 27.10.2023 15:21

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO-ATLÉTICO LEVANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, DIEGO QUILES

RAYO IBENSE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO, 17:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-REDOVÁN, SÁBADO, 16:00 HORAS, FERNANDO TOMÁS

SANTA POLA-LA NUCIA 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

CREVILLENTE DEPORTIVO-CD OLÍMPIC, DOMINGO, 12:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

REAL MURCIA-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS

ELCHE-RANERO, DOMINGO, 17:00 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO-LEVANTE 'B', SÁBADO, 17:00 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

PATERNA-ELCHE 'B', SÁBADO, 19:30 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

JUAN GRANDE-ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE-AULA VALLADOLID, SÁBADO, 18:00 HORAS, ESPERANZA LAG

COSTA DEL SOL MÁLAGA-ELDA PRESTIGIO, SÁBADO, 18:00 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

SERVIGROUP BENIDORM-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 20:00 HORAS

HANDBOL SANT JOAN-BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE, SÁBADO, 18:30 HORAS

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CLUB UNICAJA ALMERÍA-VOLEI VILLENA PETRER, SÁBADO, 18:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV VALENCIA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

UCAM MURCIA 'B'-CBI ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CW DOS HERMANAS, SÁBADO, 16:00 HORAS, ESPERANZA LAG

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