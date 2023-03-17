18 Y 19 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Eldense recibe al tercer clasificado, la Real Sociedad B, con la intención de abrir más brecha con respecto a sus inmediatos perseguidores; el Atticgo Club Balonmano Elche disputa la ida de la EHF European Cup

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 17.03.2023 16:09

FÚTBOL-PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-REAL SOCIEDAD 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

CD RODA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16:00 HORAS

ATZENETA UE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS

DIVISIÓN HONOR

ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS

PRIMERA FEMENINA

MÁLAGA CITY-ELCHE, SÁBADO, 15:00 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

CERDANYOLA DEL VALLÉS-NUEVA ELDA FUTSAL, SÁBADO, 18:15 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP

CBM ELCHE-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CB MISLATA-CBM ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS

CBM ALMORADI-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 18:00 HORAS

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV CARAVACA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

CAROLINAS-CB ILICITANO, SÁBADO, 19:00 HORAS

JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, DOMINGO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA

PRIMERA AUTONÓMICA

ELCHE BASKET CLUB-SAN PEDRO MOIXENT, SÁBADO, 20:00 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

CB ILICITANO 'B'-CB TERRALFÀS, SÁBADO, 13:00 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO-CW ELX, DOMINGO, 10:15 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO EL OLIVAR-CW ELX, SÁBADO, 14:30 HORAS

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