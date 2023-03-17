Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL-PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-REAL SOCIEDAD 'B', DOMINGO, 12:00 HORAS, NUEVO PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
CD RODA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16:00 HORAS
ATZENETA UE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:00 HORAS
DIVISIÓN HONOR
ALZIRA-ELCHE, SÁBADO, 18:00 HORAS
PRIMERA FEMENINA
MÁLAGA CITY-ELCHE, SÁBADO, 15:00 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
CERDANYOLA DEL VALLÉS-NUEVA ELDA FUTSAL, SÁBADO, 18:15 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP
CBM ELCHE-MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS, DOMINGO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CB MISLATA-CBM ELCHE, SÁBADO, 17:00 HORAS
CBM ALMORADI-HISPANITAS BM PETRER, SÁBADO, 18:00 HORAS
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-MARISTAS ALGEMESÍ, DOMINGO, 12:00 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV CARAVACA-CV ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
CAROLINAS-CB ILICITANO, SÁBADO, 19:00 HORAS
JORGE JUAN NOVELDA-ESET ONTINET, DOMINGO, 19:00 HORAS, LA MAGDALENA
PRIMERA AUTONÓMICA
ELCHE BASKET CLUB-SAN PEDRO MOIXENT, SÁBADO, 20:00 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
CB ILICITANO 'B'-CB TERRALFÀS, SÁBADO, 13:00 HORAS, PABELLÓN EL TOSCAR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CONECTABALEAR MALLORCA WATERPOLO-CW ELX, DOMINGO, 10:15 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO EL OLIVAR-CW ELX, SÁBADO, 14:30 HORAS