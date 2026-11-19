Castellón podría contar con su primer centro de procesamiento de datos. Valfortec y la consultora internacional SGS han formalizado una alianza para impulsar esta infraestructura en Vall d’Alba, con una inversión prevista de 100 millones de euros.

El proyecto estará especializado en edge computing y cargas de inteligencia artificial y aprovechará la proximidad de los parques fotovoltaicos que Valfortec tiene en la comarca para garantizar el suministro de energía renovable.

La iniciativa supone la entrada de la compañía castellonense en el sector de los centros de datos, cuya demanda está creciendo por el desarrollo de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y el Internet de las Cosas.

Andrés Roig, responsable del área de almacenamiento de Valfortec y encargado de liderar el proyecto, destaca que «se trata de una actuación estratégica tanto para la provincia de Castellón como para la Comunitat».

Además, señala que la infraestructura «contribuirá a dinamizar la zona creando puestos de trabajo y posicionando el entorno como un polo de atracción de inversiones tecnológicas».

Energía fotovoltaica para abastecer la instalación

Valfortec prevé suministrar la energía necesaria a través de sus instalaciones solares en Vall d’Alba. Entre las que ya están operativas figuran Juncosa, Juncosa II, Chinestra y Mas de Catalá, mientras que L'Arc, Mas de Fasil y Les Oliveres se encuentran en fase de desarrollo.

La compañía destaca así la importancia de combinar el desarrollo tecnológico con la generación renovable en un proyecto que aspira a situar a Vall d’Alba en el mapa de las nuevas infraestructuras digitales.