El sorteo de Copa del Rey depara Manacor para el Villarreal y Conquense para el Castellón

Villarreal CF y CD Castellón ya conocen el primer obstáculo de su camino en la Copa del Rey 2026/27. El sorteo celebrado este lunes en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado dos eliminatorias a domicilio para los representantes castellonenses: el Villarreal se medirá al CE Manacor y el Castellón se enfrentará a la UB Conquense.

El conjunto amarillo tendrá que viajar hasta Mallorca para enfrentarse al CE Manacor, equipo de Tercera Federación. El encuentro se disputará en el campo de Na Capellera, entre los días 27 y 29 de octubre, y será a partido único, por lo que el Villarreal deberá superar la eliminatoria lejos de La Cerámica.

El Manacor llega al duelo copero en un buen momento. El conjunto balear lidera actualmente el Grupo XI de Tercera Federación después de haber ganado sus cinco partidos de Liga, con 15 puntos de 15 posibles. Además, ya tiene experiencia midiéndose a un equipo de Primera División en la Copa: en la temporada 2023/24 recibió a Las Palmas, ante quien cayó por 0-3.

Por su parte, el CD Castellón afrontará un desplazamiento hasta Cuenca para medirse a la UB Conquense, equipo de Segunda Federación. El conjunto conquense también ha comenzado con fuerza la temporada y suma diez puntos en las cinco primeras jornadas, con tres victorias, un empate y una derrota.

El enfrentamiento tendrá además un precedente copero reciente. Conquense y Castellón ya se enfrentaron en la Copa del Rey en septiembre de 2018, también a partido único. En aquella ocasión, el conjunto castellonense se impuso por 0-1 gracias a un gol de Hicham.