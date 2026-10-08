Seis acusados por difundir el bulo de pederastia del "Bar España" a juicio en Castellón

La Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón celebrará entre los próximos 16 y 26 de octubre el juicio contra seis personas acusadas de difundir el bulo sobre un supuesto caso de pederastia conocido como "Bar España".

Están acusados de haber atribuido, con informaciones falsas y al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló (Castellón).

Los seis acusados, junto al editor de un medio digital como responsable civil, serán juzgados por la presunta comisión de delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad, y se les reclama una indemnización de 2,4 millones de euros a la que podrían tener que hacer frente de forma solidaria.

El órgano judicial ha programado seis sesiones diarias para el desarrollo de la vista oral, en la que comparecerán más de 30 testigos, entre ellos varios dirigentes políticos que ocuparon cargos públicos en la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón.

Entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra; la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, que declararon en la fase de instrucción como posibles perjudicados.

Tras el final de la instrucción, el juzgado decretó la apertura de juicio oral contra nueve procesados en febrero de 2022 (finalmente serán seis los que se sentarán en el banquillo).

Los procesados son, a juicio de la jueza que investigó la causa, responsables de la difusión durante veinte años de "continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación" en las que se hacían eco de una supuesta "organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia" que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.

"Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros", según sostuvo la jueza en el auto de procesamiento.

Y añadía que "ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores -supuestos denunciantes- y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas".

En esta causa se acumularon las investigaciones iniciadas en otros dos procedimientos por hechos similares abiertas en un juzgado de Vinaròs (Castellón) y Madrid; y llegaron a constar hasta 20 investigados y 17 perjudicados.

La celebración de esas sesiones ha sido fijada para los días 16, 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre a partir de las 9 horas en una sala de vistas de la ciudad de la Justicia de Castellón.