Un hombre de 49 años ha ingresado en prisión provisional por orden judicial tras ser detenido por la Guardia Civil en Onda, en una operación contra el tráfico de drogas en la que los agentes intervinieron 72 kilogramos de hachís en una vivienda de la localidad.

La detención se produjo en el marco de las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil para combatir el tráfico de sustancias estupefacientes. La actuación culminó con el registro de un inmueble, donde los agentes localizaron la importante cantidad de droga, presuntamente destinada a su distribución.

Durante el registro, los efectivos también encontraron 4.400 euros en efectivo, varios teléfonos móviles y dos vehículos, que fueron intervenidos en el marco de la operación.

Tras su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública, el hombre fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Nules, Plaza número 5. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil de Onda.