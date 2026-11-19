PortCastelló ha presentado en Bruselas el estado de las obras de su nuevo nodo ferroviario, una infraestructura estratégica para mejorar la conectividad del recinto portuario y reforzar su competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Los trabajos alcanzan ya el 85% de ejecución y tienen prevista su finalización para junio de 2027. El proyecto contempla ocho kilómetros de accesos ferroviarios en ancho mixto, ibérico y estándar europeo UIC, su conexión con el Corredor Mediterráneo y el desarrollo de dos estaciones intermodales de mercancías.

La puesta en funcionamiento de estas infraestructuras permitirá al puerto de Castellón ampliar su mercado potencial hacia un área que concentra el 46% del PIB nacional y mejorar su conexión con la red ferroviaria transeuropea, con continuidad hasta Bulgaria.

Dos estaciones intermodales para reforzar la logística

Una de las principales actuaciones es la nueva Estación Intermodal de Mercancías de Castellón (EIMC), financiada íntegramente por la Autoridad Portuaria. La instalación se construye sobre una explanada de 300.000 metros cuadrados y contará con tres vías para la recepción y expedición de trenes y otras dos para operaciones de carga y descarga, con capacidad para composiciones de hasta 750 metros.

La terminal tendrá capacidad para gestionar 100.000 TEUs anuales y figura entre las 47 estaciones europeas preparadas para operar trenes de esta longitud. La Autoridad Portuaria prevé convocar en 2027 el concurso público para adjudicar su explotación.

Por su parte, la estación intermodal de la dársena sur (EIDS) finalizó sus obras en 2024. Cuenta con una superficie de 12.610 metros cuadrados y dos vías preparadas para trenes de 465 metros.

El puerto ampliará su área de influencia a 26 provincias

Según las previsiones de PortCastelló, la entrada en servicio de los nuevos accesos y terminales ferroviarias supondrá un cambio en su alcance logístico. Actualmente, su área de influencia directa abarca un radio de 375 kilómetros y seis provincias. Con las nuevas infraestructuras, podrá extenderse hasta los 600 kilómetros y alcanzar de forma directa a 26 provincias.

Así lo han explicado este miércoles en Bruselas el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y su director, Manuel J. García, durante una conferencia organizada por FERRMED sobre el lanzamiento de la Fase Cero de simulación digital del sistema +FIRRST.

Durante el encuentro, el director de PortCastelló ha detallado las actuaciones ferroviarias en una mesa redonda en la que también han participado representantes de otros puertos y operadores logísticos europeos, entre ellos Valencia, Barcelona, Tarragona, Marsella, Cartagena y Duisburgo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha defendido la importancia de estas inversiones para mejorar la competitividad del recinto portuario. «Un puerto sin conexión ferroviaria pierde competitividad», ha señalado.

Integración en la red transeuropea de transporte

El desarrollo del nodo ferroviario adquiere relevancia tras la incorporación de PortCastelló a la Red Básica (Core Network) de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). Esta inclusión refuerza su papel dentro de los principales corredores logísticos de la Unión Europea y sus posibilidades de conexión con los mercados internacionales.

La participación del puerto en la conferencia de Bruselas también se enmarca en su respaldo al proyecto +FIRRST, impulsado por FERRMED junto a organizaciones europeas del transporte por carretera y ferrocarril.

La iniciativa pretende favorecer un sistema de transporte combinado más integrado y eficiente, en línea con los objetivos de la Unión Europea de elevar la cuota del transporte ferroviario de mercancías hasta el 30%, además de reducir los costes operativos, la congestión y las emisiones contaminantes.