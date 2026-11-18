La oposición en Les Corts Valencianes ha pedido este miércoles que la institución recupere el Premio Guilem Agulló que se entregaba a quienes luchan contra la xenofobia y los delitos de odio hasta que el PP y Vox lo eliminaron en 2024, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado su reconocimiento como víctima del terrorismo.

Por su parte, el PP ha considerado que la decisión del Consejo de Ministros tiene "tintes electorales", y Vox ha señalado que "poca fiabilidad" le da la decisión de un Gobierno que "ha llevado a los altares a Óscar Puente", sobre lo que Compromís ha indicado que afirmaciones como esta a partir de ahora "podrán ser perseguidas por apología del odio".

El síndic socialista, José Muñoz, ha anunciado que presentarán un escrito para que se recupere el premio Guillem Agulló, así como la conmemoración del 25 de abril, el día de Les Corts y en el que se entregaba el galardón, pues el reconocimiento de este joven asesinado en 1993 por grupos de extrema derecha "es más necesario que nunca".

"Ante el auge de las organizaciones ultras y la proliferación de discursos de odio, es importante tener memoria para las sociedades, porque lo que ocurrió en el pasado puede volver a repetirse" ha señalado Muñoz tras la Junta de síndics.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que espera que Les Corts recuperen el premio Guillem Agulló una vez que "por fin la justicia se ha abierto camino" y con el reconocimiento como víctima del terrorismo se ha dado una reparación a una familia que "perdió a su hijo a manos de un asesino de extrema derecha condenado".

El síndic del PP, Nando Pastor, ha señalado que cuando registren la propuesta del premio ya se pronunciarán y ha destacado que le ve "un tinte electoral clarísimo" al hecho de que, después de 8 años de "gobierno sanchista", se les ocurra a quince días de las elecciones este reconocimiento.

Ha defendido que pertenece a un partido que "siempre ha condenado cualquier tipo de agresividad y de terrorismo" y ha resaltado que, si no se hubiese recurrido la ley valenciana de Concordia aprobada esta legislatura, "probablemente Guillem Agulló podría formar parte del listado de víctimas de terrorismo".

El síndic de Vox, José María Llanos, ha dicho que lo que hace un Gobierno que "ha llevado a los altares a Óscar Puente", el "responsable político de tantas víctimas" en los accidente ferroviarios de Urda y Adamuz, le genera "poca fiabilidad y "está bastante lejos" de lo que piensa Vox, mientras que sobre Guillem Agulló ha señalado que ya opinaron "en su momento" y no cambian de opinión.

Al respecto, Baldoví ha considerado una "falta de respeto a la familia" esas afirmaciones, que según ha señalado a partir de ahora "podrán ser perseguidas por apología del odio".