La plaza Illes Columbretes acogerá este viernes y sábado, 28 y 29 de noviembre, la sexta edición del Mercat del Raval, una iniciativa organizada por la Asociación de Comercios del Raval para impulsar el comercio de proximidad y dar visibilidad a los establecimientos del barrio.

El evento contará con la participación de diferentes negocios de la zona y ofrecerá una programación de actividades para todos los públicos, con actuaciones musicales, clases de pilates y desfiles de moda, entre otras propuestas. La iniciativa cuenta con el apoyo de la concejalía de Comercio y Consumo, Confecomerç y la Nova Escola.

El Mercat abrirá sus puertas el viernes 28 de noviembre, de 10.00 a 20.30 horas, y el sábado 29, de 10.00 a 14.00 horas, en la plaza Illes Columbretes.