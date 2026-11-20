La Guardia Civil ha investigado a dos varones de 20 y 22 años como presuntos autores de un delito de maltrato animal en Almassora, tras localizar 28 gallos de la raza combatiente español en una instalación que presentaba deficientes condiciones higiénico-sanitarias. La actuación comenzó el pasado mes de julio, después de que la Policía Local alertara de un posible caso de maltrato.

La inspección se realizó el 29 de octubre en la azotea de un inmueble de la localidad, donde los agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), acompañados por veterinarios oficiales de la Generalitat Valenciana, encontraron 28 ejemplares, 14 machos y 14 hembras, distribuidos en siete habitáculos con jaulas. La instalación carecía de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).

Durante la inspección, los agentes comprobaron que 13 de los gallos machos presentaban mutilaciones en la cresta y la barbilla, además de los espolones manipulados. También intervinieron dos botes de un medicamento veterinario y diverso material para el mantenimiento de los animales. Los dos jóvenes han sido investigados y las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.