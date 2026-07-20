Intervienen en Alcossebre cerca de 600 productos falsificados valorados en 10.700 euros

La Guardia Civil ha intervenido cerca de 600 productos presuntamente falsificados, valorados en unos 10.700 euros, en un dispositivo contra la venta ambulante desarrollado en Alcossebre, en Alcalà de Xivert (Castellón).

Según ha informado la Guardia Civil, el operativo se llevó a cabo durante varias jornadas en las zonas de mayor afluencia turística, donde los agentes detectaron la venta de productos con indicios de vulnerar los derechos de propiedad industrial.

Durante la actuación fueron localizadas cuatro personas dedicadas a la venta ambulante de este tipo de mercancía. Los agentes intervinieron un total de 594 artículos, entre ellos camisetas deportivas, chanclas, bañadores, gorras, perfumes y otros productos presuntamente falsificados que estaban preparados para su venta al público.

Los cuatro implicados han sido propuestos para sanción por presuntas infracciones administrativas relacionadas con la normativa de venta ambulante, mientras que la mercancía intervenida ha quedado depositada a disposición de la autoridad competente.

Las actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Alcalà de Xivert.