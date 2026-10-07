La Diputación de Castellón intensifica los tratamientos contra los mosquitos tras las lluvias

La Diputación de Castellón ha intensificado los tratamientos contra los mosquitos en los municipios del litoral de la provincia tras las lluvias registradas desde principios de octubre, que han dejado acumulaciones superiores a los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

El Servicio Provincial de Control de Mosquitos ha reforzado la vigilancia y las actuaciones de control ante el incremento de las poblaciones larvarias de mosquito de marjal. A los equipos terrestres desplegados desde el inicio de las precipitaciones se han sumado tres jornadas de tratamientos aéreos, autorizados por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha explicado que las primeras inspecciones constataron un aumento de las poblaciones larvarias pese a que inicialmente no se detectaron grandes superficies de encharcamiento. Los tratamientos terrestres comenzaron en menos de 24 horas para intentar interrumpir el ciclo biológico del mosquito.

Sin embargo, la continuidad de las lluvias provocó posteriormente la inundación de amplias zonas de marjal, lo que dificultó o incluso impidió el acceso por tierra a determinados puntos, especialmente en el norte y el sur de la provincia. Ante esta situación, la Diputación solicitó autorización para incorporar los tratamientos aéreos en las zonas que reúnen las condiciones necesarias.

Los vuelos comenzaron este martes, 6 de octubre, y continuarán hasta mañana, jueves 8 de octubre. El objetivo es actuar en esta fase del ciclo biológico, cuando las larvas todavía se encuentran en estadios iniciales, para frenar su desarrollo.

Actuaciones en las zonas de marjal

Los tratamientos aéreos se están realizando en aquellas áreas del litoral donde este tipo de actuación es posible. Entre ellas se encuentran el marjal de Peñíscola, el Prat de Cabanes-Torreblanca, zonas inundables de Oropesa del Mar, el PAI Sant Gregori de Burriana, la finca del Pou de Nules, Marjals Noves, Belcaire Sur y Estanyol de Moncofa, además del marjal de Almenara y zonas de La Llosa y Xilxes.

El dispositivo se completa con 13 equipos terrestres que trabajan diariamente en los puntos donde no pueden realizarse tratamientos desde el aire. Estos equipos aplican tratamientos larvicidas en las distintas masas de agua detectadas para reducir las poblaciones de mosquitos.

Entre las zonas en las que se están desarrollando estas actuaciones figuran el aeródromo de Castellón, el Cuadro de Santiago de Benicàssim, la marjalería de Almassora y diferentes áreas de barrancos de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Benicarló y Vinaròs, entre otros puntos del litoral provincial.

La Diputación mantiene así reforzado el dispositivo de vigilancia y control mientras continúan las actuaciones destinadas a limitar la proliferación de mosquitos tras las últimas lluvias.