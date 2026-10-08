Detenido en Sierra Engarcerán por vender un tractor sin permiso de su propietario

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años en Sierra Engarcerán por un presunto delito de apropiación indebida, después de vender a un tercero un tractor agrícola sin el consentimiento de su propietario.

La investigación se inició el pasado 14 de mayo, cuando el dueño del vehículo denunció su desaparición tras comprobar que el tractor, que permanecía habitualmente en una explotación ganadera, ya no se encontraba allí. El Equipo Roca de la Guardia Civil de Castellón se hizo cargo de las pesquisas y consiguió localizar y recuperar el vehículo.

Los agentes identificaron como presunto responsable al propietario de la explotación, que habría vendido el tractor sin autorización. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido y las actuaciones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.