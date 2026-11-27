La provincia de Castellón ultima los preparativos para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre. Un total de 448.205 electores están llamados a las urnas, en una jornada para la que ya se ha activado el dispositivo de distribución del material electoral por los municipios.

En total, se han impreso más de 5,8 millones de papeletas: 5,3 millones para el Congreso de los Diputados y 530.000 para el Senado. El operativo incluye también 1.700 urnas y 754 cabinas de votación, que se distribuirán entre las 754 mesas electorales habilitadas en 340 colegios de la provincia.

Más de 15.000 nuevos votantes

De los 448.205 electores censados en Castellón, 435.013 residen en España y 13.192 en el extranjero. Además, el censo incorpora a 15.211 personas que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales.

En cuanto a la oferta electoral, la Junta Electoral Provincial ha proclamado diez candidaturas para el Congreso de los Diputados y cuatro para el Senado.