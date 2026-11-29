Hay noches que se quedan grabadas en la memoria y canciones que consiguen unir a miles de personas en una sola voz. Valencia vivió una de esas noches con el Iberdrola Music Festival. El Roig Arena se vistió de gala para recibir a Estopa en una cita que fue todo un éxito, convirtiendo el recinto en un auténtico hervidero de música, emoción y energía.

Miles de asistentes abarrotaron el recinto valenciano para disfrutar de una velada muy especial. No era un concierto cualquiera: Estopa ofrecía en Valencia el único espectáculo que tenía previsto durante todo 2026. Una oportunidad única que despertó una enorme expectación y que convirtió la noche en una de las grandes citas musicales vinculadas al 125 aniversario de Iberdrola.

El ambiente comenzó a calentarse con la actuación de Mafalda Cardenal, encargada de abrir una noche que prometía emociones fuertes. Después llegó el turno de los grandes protagonistas. Estopa saltó al escenario y el Roig Arena respondió como solo sabe hacerlo un público entregado: cantando, saltando y acompañando al dúo en un recorrido musical lleno de energía.

Actuación de Estopa en el Roig Arena con motivo del 125 aniversario de Iberdrola | OCR

El recinto presentó una imagen espectacular superando los 15.000 asistentes, con sus gradas y espacios llenos de asistentes dispuestos a disfrutar de una noche irrepetible.

Los hermanos Muñoz hicieron viajar al público por algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria. Grandes éxitos como «La raja de tu falda», «Como Camarón», «Partiendo la pana», «Vino tinto» y «Tu calorro» forman parte de ese repertorio que ha marcado a varias generaciones y que convierte cada actuación de Estopa en una auténtica fiesta.

En el Roig Arena quedó demostrado que sus canciones siguen teniendo la misma capacidad de emocionar y hacer vibrar al público.

Un 125 aniversario celebrado por todo lo alto

El Iberdrola Music Festival ha sido una de las grandes apuestas de la compañía para celebrar sus 125 años de trayectoria junto a la sociedad. Una efeméride que Iberdrola ha querido compartir a través de la cultura y la música, dos elementos capaces de conectar a personas de distintas edades y procedencias.

La cita valenciana ha dado continuidad a las celebraciones iniciadas el pasado 27 de junio en Madrid, donde el recinto Iberdrola Music acogió un gran festival con las actuaciones de Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y la DJ Lola Bozzano.

Dos grandes encuentros musicales con un mismo propósito: convertir un aniversario histórico en una celebración compartida con el público.

Una celebración que también deja huella social

Pero el aniversario de Iberdrola no se ha quedado únicamente sobre los escenarios. La compañía ha querido aprovechar esta celebración para dar visibilidad y respaldo a diferentes iniciativas sociales impulsadas por cinco entidades con las que colabora.

Entre ellas se encuentran la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo, dedicada al apoyo a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad; Betania, que trabaja con familias afectadas por la dana en Valencia; y la Fundación Integra, centrada en favorecer la inserción laboral de personas en situación de exclusión social y personas con discapacidad.