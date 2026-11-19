La provincia de Castellón ha comenzado el mes de noviembre con una ocupación hotelera del 60%, lo que supone un descenso de 7,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025, cuando se situó en el 67,4%. Así lo reflejan los datos de la patronal hotelera HOSBEC, que apuntan a una menor actividad coincidiendo con los primeros cierres de establecimientos por el final de la temporada turística.

La estacionalidad continúa teniendo un peso importante en el sector hotelero castellonense, especialmente durante los meses de menor demanda, cuando parte de la planta hotelera deja de estar operativa.

El turismo nacional concentra casi ocho de cada diez clientes

El mercado nacional sigue siendo el principal origen de los visitantes, con el 79,3% de la clientela. No obstante, este porcentaje representa un retroceso de 2,9 puntos respecto al año anterior.

En cuanto al turismo internacional, Francia gana protagonismo y se sitúa como el principal mercado extranjero, con una cuota del 4,1%, frente al 2,3% registrado en 2025. Por el contrario, el mercado británico reduce su presencia del 2,6% al 1,3%.

Otros países como Rumanía, con un 1,5%; Bélgica, con un 1,4%, y Alemania, con un 1,3%, mantienen cuotas más reducidas.

Los hoteles de tres estrellas registran la mayor ocupación

Por categorías, los establecimientos de tres estrellas alcanzan una ocupación del 69%, aunque también experimentan un descenso interanual de 5,5 puntos porcentuales.

En los hoteles de cuatro estrellas, la ocupación se sitúa en el 58,7%, frente al 66,9% del mismo periodo del ejercicio anterior. La caída es, por tanto, de 8,2 puntos.

Las reservas para la segunda quincena, en el 51,5%

De cara a la segunda mitad de noviembre, las reservas confirmadas alcanzan el 51,5%, según HOSBEC. Esta cifra deja margen para nuevas contrataciones, aunque la evolución de la ocupación estará condicionada también por los cierres estacionales y por el número de establecimientos que permanezcan abiertos.

Los datos reflejan así el inicio de la transición hacia la temporada de invierno en la provincia de Castellón, con una ocupación inferior a la del pasado año y un mercado nacional que continúa sosteniendo la mayor parte de la demanda hotelera.