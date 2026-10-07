Castellón afronta el puente del 9 d’Octubre con buenas previsiones turísticas y Peñíscola roza el 90% de ocupación

Castellón afronta el puente del 9 d’Octubre con buenas perspectivas para el sector turístico. Los hoteles de la provincia tienen ya reservado el 79,7% de sus plazas, según los últimos datos de Bigdata HOSBEC, mientras que Peñíscola alcanza el 88,6% de ocupación confirmada, uno de los registros más elevados de la Comunitat Valenciana.

Peñíscola se sitúa así como el segundo destino con mayor ocupación prevista, solo una décima por debajo de Benidorm, que alcanza el 88,7%. Las cifras corresponden a las reservas realizadas hasta este momento y no incluyen la venta de última hora, por lo que la ocupación final podría ser superior.

La previsión se ve favorecida por unas condiciones meteorológicas favorables y por el peso del turismo de proximidad, especialmente de visitantes de la propia Comunitat Valenciana. En el conjunto de la provincia de Castellón, el 79,7% de las plazas hoteleras ya están reservadas para el puente, que se prolongará desde este viernes, 9 d’Octubre, hasta el lunes 12, Fiesta Nacional.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los hoteles tienen confirmado el 85,4% de sus plazas. Además de Benidorm y Peñíscola, la ciudad de València alcanza el 84,7%, mientras que la provincia de València se sitúa en el 81,7%. En Alicante, la Costa Blanca, sin incluir Benidorm, registra un 80,6%, y Alicante Sur alcanza el 74,9%.

Desde HOSBEC destacan que estos datos reflejan la fortaleza de los destinos turísticos valencianos más allá de los meses de verano. Su secretaria general, Nuria Montes, señala que, con más del 85% de las plazas reservadas en el conjunto de la Comunitat y todavía pendiente la venta de última hora, el sector afronta estos cuatro días con una previsión "muy positiva".

La patronal hotelera subraya además que la demanda se reparte entre las tres provincias y considera que los datos avalan el esfuerzo del sector por prolongar la temporada turística.