El aeropuerto de Castellón acogerá mañana martes la sexta edición del Aeroport Castelló Business Forum, una jornada que reunirá a representantes de empresas, instituciones y entidades de los sectores turístico, aeronáutico y aeroespacial. El objetivo es analizar las oportunidades de desarrollo vinculadas a estas actividades y favorecer el intercambio de experiencias.

El programa incluirá una mesa redonda sobre turoperación y crecimiento turístico, con representantes de empresas como On the Beach, Introducing Castellón, DER Touristik y Magic Hotel Group, además de una ponencia de la responsable de comunicación de Ryanair España, Alejandra Ruiz, sobre conectividad aérea en Europa. También se debatirán los retos de la industria aeronáutica y las oportunidades para la implantación de nuevas empresas en las instalaciones aeroportuarias.

La jornada dedicará asimismo varios espacios al sector aeroespacial, con la presentación del proyecto Athenea y debates sobre tecnologías estratégicas, autonomía y conectividad. El encuentro contará también con una zona expositiva en la que se mostrarán prototipos de estudiantes de la Universitat Politècnica de València, proyectos de UJI Stardust y la oferta de formación profesional aeronáutica que se imparte en el propio aeropuerto.