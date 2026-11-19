El aeropuerto de Castellón y el operador turístico Dertour Group preparan una programación de 90 vuelos para 2027 que permitirá trasladar a la provincia alrededor de 8.000 turistas procedentes de República Checa y Eslovaquia. La operativa se desarrollará entre el 22 de junio y el 28 de septiembre y dará continuidad a la colaboración iniciada este año entre ambas entidades.

La principal novedad será la incorporación de conexiones desde las ciudades checas de Praga, Ostrava y Brno, que se sumarán a los vuelos procedentes de Bratislava. La ampliación responde a la evolución de la programación turística desarrollada durante este año y permitirá reforzar la llegada de visitantes de Europa central a la provincia de Castellón.

Los detalles se han abordado en una reunión entre el vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y el responsable de Contratación para Europa del Este de Dertour Group, Jan Marek. En el encuentro también han participado la directora general de Aerocas, Raquel París, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.